Els advocats volen una taula de treball per posar fi al “col·lapse” de la Batllia

Sopena proposa "advocats amb experiència o magistrats jubilats" per fer les funcions de batlle

Actualitzada 15/09/2020 a les 17:46

Adrià Esteban Andorra la Vella

El degà de la Junta del Col·legi d’Advocats, Xavier Sopena, ha comparegut aquesta tarda davant dels mitjans de comunicació per denunciar el "col·lapse generalitzat que afecta a totes les seccions de la Batllia". En aquest sentit, Sopena ha expressat que és una problemàtica que "s’arrossega des de fa anys" i per aquest motiu ha instat "a tots els actors implicats en l’àmbit de la justícia" a crear una taula de treball per buscar "solucions immediates". Sobre aquesta qüestió, Sopena ha afirmat que la Llei de procediment civil i el projecte de llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia no poden tirar endavant fins que "la Batllia es posi al dia", ja que al seu parer "agreujarien i alentirien" encara més els terminis. Per tot plegat, des del Col·legi d’Advocats han proposat que magistrats ja jubilats o advocats amb cert grau d’experiència puguin assumir “temporalment” les funcions de batlle. "La incorporació de cinc batlles no és suficient i no permetrà resoldre el problema. Cal analitzar en el marc de la taula de treball quines propostes fer amb una certa celeritat", ha conclòs Sopena.