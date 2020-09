El virus paralitza la Batllia i aïlla cinc aules

Un positiu obliga a confinar tot el personal de la secció 1 de Terés i del de la número 5

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La Covid-19 s’escampa ràpid. No només per escoles, policia, llocs de treball. Ara ha tocat de ple a l’administració de justícia, precisament perquè ha afectat allà on s’acumulen més denúncies i querelles i on el personal és més que mínim. Tota la plantilla de la secció número 1 de la batlle Alexandra Terés ha quedat confinada: batlle, oficials, secretaris judicials, absolutament tot el personals està des d’ahir aïllat perquè un oficial de la secció ordinària 1 té coronavirus.



Aquest positiu ha afectat també la secció 5, que tot i que es troba vacant –sense batlle– sí que s’ha quedat sense la resta de personal, que també està confinat. La situació és greu perquè tota la instrucció penal queda paralitzada ja que només tenia dos batlles: Terés i Manel Santolària, que es troba de baixa mèdica.



Tenint en compte que el sistema judicial està patint un col·lapse que, lluny d’alleugerir-se, s’està incrementant, el fet que durant uns dies no es pugui donar sortides a les demandes en procés és realment preocupant. És l’únic que li faltava a l’administració de justícia, mancada de recursos humans, que la Covid-19 minvi encara més el personal.



La justícia ja estava sota mínims, amb només dos batlles ocupant-se’n després que el Consell Superior de la Justícia decidís no renovar Núria López. La baixa mèdica d’un dels dos jutges de primera instància, Manel Santolària, va acabar d’agreujar-ho, fins al punt d’arribar quasi a la paralització quan l’única batlle que quedava fent aquesta tasca, Alexandra Terés, hagi de fer la guàrdia que li pertoca per torn i no pugui ocupar-se de les tasques ordinàries.



La baixa de Santolària, que ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica, pot ser de setmanes i per tant la situació preocupa, i el Consell Superior de la Justícia està avaluant què fer. Per si mateix era un problema gran que un sol jutge s’ocupés de la instrucció penal ordinària, ja que durant una setmana tot quedaria completament aturat. I això havia de succeir aviat, quan a Terés li toqui ocupar-se del torn de guàrdia. Seria del 18 al 25 de setembre. Però ara les circumstàncies han canviat radicalment i només les proves dictaminaran com queda de recursos la instrucció penal, i si aviat es pot reprendre la feina o es trigarà més. Els tests ho diran.



Caldrà esperar quina és la resposta del Consell Superior de la Justícia a aquest cop del coronavirus.

