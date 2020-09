El PS presenta una esmena a la totalitat a la llei de l'FMI

Els socialdemòcrates defensen que hi hagi una consulta popular per determinar-ne l’adhesió

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari del PS va presentar ahir una esmena a la totalitat contra la llei d’adhesió a l’FMI que s’ha de votar a la sessió de dijous del Consell General. En aquest sentit, fonts properes als socialdemòcrates van indicar que el motiu de la mateixa ja no estaria tan relacionat amb el cost que pugui tenir l’adhesió al Fons Monetari Internacional, sinó que faria més referència als riscos que, segons el PS, hi ha de perdre sobirania.



En aquest sentit, durant la darrera reunió de la junta de presidents, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, va indicar que el seu grup era partidari de realitzar una consulta popular per tal de determinar si la ciutadania era partidària d’entrar a formar part de l’organisme internacional o bé, si pel contrari, considerava que no era òptim i que els riscos que comportava eren molt grans. Així doncs, fonts properes al PS van explicar al Diari que la seva principal preocupació era la possible pèrdua de sobirania.



Malgrat admetre que el fet d’entrar a formar part del Fons Monetari Internacional no suposava, per se, una pèrdua de sobirania, no era pas descartable que en el futur hi hagués un Govern que comptés amb la majoria parlamentària suficient per decidir sol·licitar un préstec de fins a 100 milions d’euros a l’entitat. En cas de produir-se aquest supòsit, i com ja és públic i notori, el Fons Monetari Internacional sí que incidiria directament en la política econòmica, fiscal i financera del país, i els popularment coneguts com a homes de negre acabarien regint els designis de l’economia del Principat per sobre de la voluntat popular.