El Govern impulsa ajudes de 3.000 euros per assolir el segell ecològic

La ministra Calvó explica que els productors interessats podran tramitar l’ecofulla europea

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:59

Martí Pons Andorra la Vella

El Govern impulsarà ajudes de 3.000 euros per a aquells ramaders i agricultors autòctons que vulguin disposar del segell de producció ecològica. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar en roda de premsa que la prestació serà un cost per a cada hectàrea que tingui l’explotador i que suposarà una ajuda per a tots aquells que vulguin fer la reconversió en la seva producció.



La nova cerificació, a més, està inspirada en les directrius de la Unió Europea, amb la qual cosa els que ho desitgin també podran tramitar l’ecofulla europea.



Calvó va al·legar que amb aquesta decisió “el ministeri vol continuar apostant per la diversificació del sector primari, per la qualitat i per la sostenibilitat”. La ministra també va assegurar que el nou segell és una mostra de transparència per al consumidor.



El director d’Agricultura, Josep Casals, va explicar que amb l’entrada en vigor d’aquestes sol·licituds, des del ministeri es calcula que el procés de conversió que els productors necessitaran per adaptar-se als requisits d’aquest reglament serà d’una mitjana de dos anys. Això té a veure, entre altres, amb el fet que s’ha de produir un canvi en la producció lliure de pesticides o de sòls lliures de fertilitzants i adobs de síntesi. “Entre que arriba la sol·licitud i es fan els passos necessaris fins arribar a tenir el segell, estem parlant d’un termini d’entre un i tres anys”, va exposar Casas.



Un certificat, a més, que després de passar tots els exàmens escaients s’haurà de renovar de manera anual per garantir el compliment en la producció.



Pel que fa a les ajudes, la titular d’Agricultura, que va explicar que en aquests moments ja hi ha productors que “s’aproximen molt a la producció ecològica”, va manifestar que el ministeri és conscient dels costos que aquesta reconversió pot comportar i que n’hi haurà “tant directes com indirectes”. Aquestes s’inclouran ja en el pressupost del 2021, data en què les prestacions ja estaran en funcionament. “Volem que les despeses no siguin cap barrera” i per això “s’ajudarà tant en el període de certificació com en el cost del segell”, va dir Calvó.



L’autoritat competent de l’organització del sistema de control serà el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, tot i que també hi haurà un òrgan de control integrat per diferents ministeris, entre els quals hi haurà el de Salut. A més, el director d’Agricultura va exposar que hi haurà organismes privats encarregats de fer controls, sota prèvia autorització.



Per aconseguir la nova certificació ecològica es valorarà que les pràctiques siguin respectuoses i, entre altres, l’ús de l’aigua haurà de ser racional.