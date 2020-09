El PS demana conèixer els informes del CRAJ relacionats amb el casino

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:41

El grup parlamentari socialdemòcrata va tramitar ahir una demanda d’informació per obtenir els informes del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) relacionats amb el casino. Els socialdemòcrates demanen tenir les dades des de la data de selecció de la candidatura guanyadora del concurs internacional per a la instal·lació i explotació d’un casino, fins a la decisió de l’adjudicació definitiva de les llicències, el mes passat. A més, en la demanda reclamen els treballs i informes externs d’assessorament contractats pel CRAJ relacionats amb aquest procés de selecció i adjudicació de la llicència així com els honoraris.



El conseller general Quim Miró va detallar en un comunicat que ara fa més de dos anys que el Consell Regulador del Joc va seleccionar l’oferta de Jocs, SA, com l’oferta guanyadora del concurs internacional per a la instal·lació i explotació d’un casino. “El mes d’agost es va adjudicar la llicència a aquesta mateixa societat”, va dir el conseller. És per aquest motiu que “demanem la informació tant dels diferents informes del CRAJ a la data de la selecció de la candidatura guanyadora, com els treballs i informes externs d’assessorament contractats”.