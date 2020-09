El comú lauredià denuncia diversos desperfectes al berenador del coll de la Plana

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:39

Redacció Andorra la Vella

El comú de Sant Julià va denunciar ahir a través de les xarxes socials diversos desperfectes al berenador del coll de la Plana, a la carretera de la Peguera. El personal del comú es va trobar els bancs i les taules trencades, pintades a les parets de les barbacoes i brutícia acumulada, i lamenta els actes d’incivisme en el que qualifica com “un dels racons amb més encant de la parròquia fet malbé per l’activitat humana”. La corporació va informar que va denunciar els desperfectes a la policia.



El berenador lauredià no és el primer que ha patit destrosses durant l’estiu. El 12 d’agost la corporació de la capital va notificar els danys ocasionat al berenador de la Comella, amb el trencament d’una de les fonts, un fet que ja s’havia repetit setmanes abans a la mateixa zona.