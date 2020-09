El Col·legi de Procuradors s'uneix a la proposta dels advocats

Considera que només la "unió i la reflexió serena pot albirar una solució digna" al problema a la Batllia

15/09/2020

Redacció Andorra la Vella

La junta de govern del Col·legi Oficial de Procuradors d'Andorra comparteix les idees del Col·legi d'Advocats en relació al col·lapse de la Batllia. En un comunicat han expressat la necessitat d'una solució urgent, "ni que sigui transitòria i sempre de cara a un futur millor" per tal de solucionar un problema que va de "massa lluny". "Només la unió i reflexió serena i conjunta dels tres poders de l'Estat i dels col·laboradors de la justícia, advocats i procuradors, pot albirar una solució digna i a la vegada airosa a la situació actual", han indicat en l'escrit. En aquest sentit, els procuradors han acceptat la invitació per formar part de la taula de treball per redreçar la situació. "No és moment de fer crítiques ni de buscar culpables, sinó de cercar solucions entre tots", han afegit en el comunicat, en el qual també han assenyalat que no és el moment per a la nova Llei de procediment civil i el projecte de llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia.