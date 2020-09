El Col·legi d'Advocats afirma que el col·lapse a la Batllia és generalitzat

La junta assegura que afecta totes les seccions i no només l’especialitzada o les penals

El Col·legi d’Advocats va emetre ahir un comunicat intern per als seus afiliats en el qual dedica dures paraules a la situació de la justícia, i reclama que es paralitzin alguns dels projectes previstos a l’Horitzó 2023 perquè considera que no hi ha recursos ni mitjans per poder-los aplicar.



No és el primer cop que el col·legi hi diu la seva, encara que ha predominat el silencia davant la greu situació que es viu al sistema judicial. En canvi, ahir, sense citar en cap moment el Consell Superior de la Justícia (CSJ), es qualifica d’“alarmant” la situació pel greu col·lapse a totes les seccions i no únicament a l’especialitzada o les penals. Sorprenentment, la junta de govern del col·legi acusa els mitjans de comunicació de voler minimitzar la situació de la Batllia, sense tenir en compte que el mateix col·legi és el major interessat i que aquesta és la primera vegada en què s’expressa amb certa precisió i no de manera molt genèrica.



L’entitat assegura que s’està creant un “greu perjudici als justiciables, que veuen els seus drets vulnerats”, particularment el dret a la jurisdicció i el dret a un judici de durada raonable, que “està creant una gran desafecció dels ciutadans en un dels pilars fonamentals de la nostra societat com és l’administració de justícia”. És un calc dels arguments que els batlles i els magistrats han fet arribar al CSJ, però en aquest cas la nota sembla més redactada pensant en el ministre de Justícia que no pas en l’òrgan de govern de la justícia.



La junta del col·legi reclama que s’ajorni l’entrada en vigor de la llei de procediment civil –prevista per a principi de l’any que ve– i també la llei d’accés electrònic a l’administració de justícia. Cal recordar que el president del CSJ, Enric Casadevall, és partidari de la digitalització i de la modernització de la justícia, encara ancorada en procediments antics que només serveixen per retardar els processos.



Els advocats –o almenys una part– creuen que la Batllia no disposa dels mitjans humans, ni tècnics, “necessaris per assumir la reforma en el seu funcionament”.



En el comunicat intern que es va enviar als col·legiats es demana que s’adoptin mesures urgents per resoldre la situació actual de la Batllia, i en segon lloc que s’ajorni l’entrada en vigor i desplegament de la llei de procediment civil i la d’accés electrònic fins que no es constati una millora “substancial” en el funcionament de la institució”.

