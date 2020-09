Detingut un jove per saltar-se la pena d'arrest nocturn

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

Un jove de 22 anys va ser detingut dimecres a la capital per no haver anat a dormir a la presó tenint imposada una pena d’arrest nocturn ferm a complir al centre penitenciari. La policia el va acusar d’un presumpte delicte contra l’administració de la justícia en saltar-se l’ordre.



El cos de policia, a més, va informar ahir de deu detencions més durant la setmana passada. En elles també destaca la detenció de tres arrestats arran d’una intervenció en un immoble de la capital per una fuita d’aigua, a partir de la qual es van decomissar 27 grams de cocaïna i 390 euros en efectiu.



Els agents també van detenir dijous al matí un turista de 31 anys que estava en recerca judicial des de mitjan 2019 per un presumpte delicte de creació de documents falsos. En un control, l’home es va identificar verbalment amb un nom però es va constatar una altra identitat.