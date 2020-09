Caiguda del 35% de visitants a Naturlandia

El parc d’aventura tanca la temporada d’estiu amb un vint per cent menys de facturació respecte de l’any passat

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

Naturlandia tanca la temporada d’estiu amb el 35 per cent menys dels visitants i el 20 per cent menys de la facturació respecte a l’any passat. Els responsables de l’ecoparc atribueixen la davallada a la incertesa provocada per la crisi sanitària de la Covid-19, tot i que asseguren que la previsió inicial era tenir la meitat de vendes i d’afluència en comparació amb l’any 2019.



El parc d’aventura ha obert durant 79 dies seguits, des del 27 de juny , segons van informar a través d’un comunicat. En aquest, a més, indiquen que, malgrat les xifres, es fa “una valoració positiva” per haver aconseguit amortir l’impacte de la crisi. Per contra, van explicar que el consum mitjà del client va assolir una xifra rècord, augmentant fins al 25% més. Un fet que s’atribueix a la nova política comercial, que prioritza la venda de l’entrada única que permet accedir a totes les activitats, i per les noves propostes de gastronomia.



El parc va tancar el cap de setmana passat les seves activitats diàries i obrirà totes les activitats durant els caps de setmana fins a l’1 de novembre, amb propostes d’esdeveniments temàtics.



En contrapartida, des de Grandvalira van informar que han tancat la temporada d’estiu amb una xifra de visitants “pràcticament similar a la d’anys anteriors”. El domini, que també va tancar les activitats diumenge passat, fa “un balanç molt positiu” del resultat obtingut.



L’atracció que ha comptat amb un nombre més elevat de visitants durant la temporada ha estat El Mon(t) Màgic del Family Park de Canillo, amb 35.000, amb un augment dels clients entre el 9 d’agost i el 13 de setembre. Això ha suposat un increment de la facturació del 40 per cent en aquest període. L’activitat es mantindrà oberta els caps de setmana fins al 12 d’octubre.



Pel que fa al restaurant del Golf de Soldeu, que ha obert portes per primera vegada aquest estiu, des de l’organització en van remarcar la bona acceptació que ha tingut i que, en xifres globals, “ha permès augmentar fins a un 20 per cent la facturació del sector de Soldeu”. També, quant al balanç d’Ordino Arcalís, que per primera vegada l’organització ha inclòs dins el domini en l’oferta d’estiu, ha sumat 34.500 passatges al telecabina Tristaina, amb afluències més altes que fa un any durant l’agost.

Grandvalira, que enguany va obrir portes una setmana més tard que els estius anteriors a causa de la pandèmia, assegura que ha aconseguit “igualar la facturació per l’augment de la despesa mitjana per client”.

