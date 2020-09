Bartumeu qüestiona l'estabilitat del sistema financer

El president d'SDP descarta que l'entrada a l'FMI solucioni res

Actualitzada 15/09/2020 a les 18:23

Eduard Piera Andorra la Vella

L'excap de Govern i actual president d'SDP, Jaume Bartumeu, ha qüestionat l'estabilitat del sistema financer afirmant que "la situació requereix atenció. Hi ha un canvi de paradigma en la manera de fer banca". A més, Bartumeu ha repassat els resultats de la banca dels darrers anys, que han anat baixant, i sobre la recuperació del 2019 ha afirmat que es deu "al cobrament del 50% de la venda del negoci d'assegurances" de Crèdit Andorrà. En aquest sentit, l'excap de Govern ha exposat que els comptes, per aquest ingrés que no és de l'activitat bancària habitual, "es troben maquillats". Finalment, ha indicat que és imprescindible comptar amb un prestador de darrera instància "que hauria de ser un dels banc centrals dels països veïns, tot i que jo preferira que fos el francés" i ha descartat que l'entrada a l'FMI solucionés res.