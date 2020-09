Barcelona comença a multar els vehicles més contaminants

Més de 5.600 andorrans s'han inscrit per circular per la zona de baixes emissions de la ciutat comtal

Actualitzada 15/09/2020 a les 12:10

Redacció Andorra la Vella

Barcelona multa des d'avui als cotxes i motos més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions (ZBE), que comprèn l'Hospitalet, Sant Adrà de Besòs, Cornellà de Llobregat i part d'Esplugues de Llobregat, així com Barcelona. Les sancions, que van des dels 100 fins els 500 euros però poden ser un 30% superiors en cas de reincidència, havien de començar a aplicar-se el passat abril, però es van ajornar a causa de la Covid-19.



A principis d'aquest més ja hi havia 5.665 vehicles andorrans que s'havien inscrit a la ZBE a través de tràmits de Govern per poder circular per aquesta zona. D'aquests, 4.269 corresponen a sol·licituds autoritzades de vehicles que acompleixen amb requisits ambientals i 380 són de vehicles que no acompleixen amb els requisits i només poden sol·licitar 10 dies d'accés a la ZBE. D'aquestes, només dues han presentat sol·licitud per gastar un dels dies d'accés per a finals de setembre. Per altra banda hi ha 16 moratòries, és a dir de vehicles que no els afecta la normativa, però en ser estrangers han d'estar inscrits.



Cal recordar que hi ha una sèrie de vehicles que queden exempts de la multa, com aquells que són de persones amb mobilitat reduïda, els de serveis d'emergències o essencials, i els singulars. Per la seva part, les moratòries per a les furgonetes es van ajornar fins l'1 d'abril del 2021, per als camions fins l'1 de juliol del 2021 i per als autobusos fins l'1 de gener del 2022.

