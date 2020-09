Àpats escolars en hotels menjador

L’hotel la Mola i l’hotel Encamp es converteixen, temporalment, en els restaurants dels 400 alumnes inscrits al servei de menjador de l’escola andorrana d’Encamp. Un operatiu comprimit en dues hores al qual s’han d’afegir els reptes propis de l’estrany curs acadèmic.

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:11

Adrià Esteban Encamp

Deu minuts caminant fins a l’hotel la Mola vorejant el Prat Gran. Dotze minuts a peu fins a l’hotel Encamp donant la volta a Prada de Moles. Aquest és el trajecte que des d’ahir –i durant el proper mes, com a mínim– realitzen els prop de 400 alumnes de l’escola andorrana d’Encamp inscrits al servei de menjador, actualment deslocalitzat arran de les obres de reforç del mur perimetral del centre. Una mobilització comprimida en dues hores –de 13 a 14 primera ensenyança i de 14 a 15 segona ensenyança– que, en temps de Covid-19, exigeix la coordinació dels monitors i alhora requereix la predisposició dels infants.



“El primer dia ha anat bé però segurament demà [avui] ha d’anar millor. Més que res perquè hem sigut una mica lents i els nens no estan acostumats a sortir de l’escola per anar a un restaurant”, valora la directora del col·legi, Mariona Badia. Un balanç que deixa entreveure les dificultats d’un operatiu al qual s’han d’afegir els propis reptes que es deriven d’aquest estrany curs escolar. En aquest sentit, cada unitat de convivència –acompanyada pel seu monitor referent– arriba i marxa de forma esglaonada, es neteja les mans amb gel hidroalcohòlic i dina a la taula assignada, amb la particularitat que s’aïlla –amb mascareta inclosa– aquell nen que no s’ha realitzat el test o bé que encara no ha rebut els resultats. En resum, un protocol que examina la destresa dels monitors, garants de fer vetllar les normes sanitàries davant l’ebullició hormonal dels infants més revolucionats fora de les aules.



“Tothom està lluitant perquè el que volíem és que, encara que sigui aquí, els nens puguin tenir una jornada escolar totalment normalitzada. Si no la solució més fàcil era que féssim jornada intensiva, però justament és el que no volíem perquè venen d’un moment molt dur”, expressa la cap d’estudis, Lídia Samarra. La previsió és que les obres a l’escola puguin estar enllestides a mitjan novembre, tot i que Samarra comenta que “l’enginyer ens ha dit que a mesura que avanci l’obra es podran obrir certs espais”.



Mentre això no passi, Saetde (hotel la Mola) i Hotansa (hotel Encamp) donaran un cop de mà cedint gratuïtament les instal·lacions i El Rebost del Padrí (hotel la Mola) i BIO BIO (hotel Encamp) seran els encarregats d’executar els menús escolars –ahir tocava amanida grega de primer, llenguado a la planxa de segon i iogurt de postres–. Pel que fa a l’hotel la Mola, un allotjament de la família Viladomat reservat exclusivament per als temporers, la quarta planta fa la funció de restaurant. “Ens van contactar des del ministeri d’Educació i vam acceptar donar un cop de mà a la canalla. Nosaltres no volem obtenir cap negoci de tot això, els pares pagaran igual que si el seu fill anés al menjador de l’escola”, afirma Nadal Antor, directiu de Saetde. “És clar que no ho podem fer tot l’hivern, però si cal allargar-ho una o dues setmanes més ho podrem fer perquè l’avantatge que tenim és que el nostre personal treballa a pistes i al migdia no hi és”, reflexiona Antor sobre la possible convivència entre temporers i infants en un mateix espai.

#1 Jo

(15/09/20 07:29)