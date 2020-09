Afers Socials i els comuns signen un protocol contra la violència de gènere

El document fixa com s'ha d'actuar quan hi ha una sospita d'un cas de maltractament

Martí Pons Pal

El Govern i totes les corporacions del país han firmat aquest matí després de la reunió de cònsols un protocol conjunt per combatre la violència de gènere i domèstica. El document signat especifica com s'haurà d'actuar si es té la sospita que alguna persona pot estar en alguna situació de maltractaments. El ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, ha explicat que des de la Universitat d'Andorra s'està treballant per dur a terme una formació als treballadors comunals de serveis com ara les cases pairals, ludoteques, punts joves o esplais, que seran els encarregats de detectar els casos. En aquest sentit, Filloy ha matisat que els comuns són els que tenen normalment un tracte més directe amb la ciutadania i que això facilita la feina en cas d'alguna situació de violència de gènere.



La cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la de la capital, Conxita Marsol, en representació de les corporacions han recordat que el protocol és una eina que els permetrà treballar de manera conjunta i en "la mateixa línia".

