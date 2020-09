Un mercat amb continuïtat Una de les entrades del mercat. COMÚ D'ENCAMP

Actualitzada 14/09/2020 a les 07:48

Eduard Piera Andorra la Vella

Els mercats d’estiu que ha organitzat el comú d’Encamp van tancar ahir la primera edició amb una molt bona acollida entre els diferents sectors de la parròquia. Així ho va indicar el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, que va dir que “estem molt satisfets per la bona acceptació que han tingut els mercats”. Marot va destacar que el d’aquest cap de setmana “ha sigut el que ha tingut més gent. Però hem de tenir en compte que l’altre que es va celebrar a la Vila va ploure, i va ser el primer. Ara ja es coneix més”.



Un altre dels fets que va destacar el conseller de la majoria comunal va ser que “hem vist que aquest cap de setmana hi ha hagut molta gent que ha repetit i que ha vingut més d’un dia a passejar i a comprar al mercat”. En aquest sentit, cal destacar que es va comptar amb un total de 17 firaires que eren de fora d’Andorra i amb 8 que eren provinents del país. A més a més, es va disposar d’un trenet per als més petits per tal de poder voltar per tot l’espai.



Pel que fa a les mesures de seguretat, Marot va explicar que “hem comptat amb 2 vigilants de seguretat privada, i 4 informadors turístics que han recordat a totes les persones que venien l’obligatorietat de l’ús de la mascareta”. Sobre el gel, el conseller va indicar que “hem posat dispensadors automàtics a tots els punts d’entrada del mercat” per tal que tothom en tingués al seu abast. Finalment, Marot va afirmar que, després de la bona acollida, des del comú “treballarem per tal de fer altres mercats més especialitzats com podria ser un dels bolets a la tardor o un de maquinària agrícola”.