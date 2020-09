Traslladen a planta la jove andorrana que va patir un accident a Menorca

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:46

La jove andorrana de 22 anys que va patir un accident de moto a Menorca aquest dijous passat va ser traslladada a la planta de l’Hospital General Mateu Orfila de Maó. Per contra, l’acompanyant del vehicle, un noi de 24 anys, es manté ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del centre hospitalari, amb un pronòstic estable, però encara greu.



Fonts de l’hospital van explicar que la noia evoluciona favorablement dels politraumetismes soferts en l’accident. Cal recordar que l’equip mèdic del centre hospitalari menorquí els van diagnosticar diversos politraumatismes greus, és a dir, múltiples lesions orgàniques i musculoesquelètiques i que el mateix dijous, ambdós van ser atesos quirúrgicament a les Balears. A hores d’ara, encara no hi ha una previsió de quan se’ls podrà traslladar de tornada cap a Andorra.