Suspesa la construcció de bordes en terrenys no urbanitzats a Incles

Actualitzada 14/09/2020 a les 07:48

EL TERRENY PER AL PONT TIBETÀ VAL 110.000 €

La majoria comunal canillenca va aprovar la compra del terreny del Prat del Grau per a la construcció dels ponts tibetans a la vall del Riu per un valor de 110.000 euros. El preu del terreny, amb una superfície de gairebé 5.000 m², és un 56 per cent més barata que en un procés d’expropiació ara en marxa en una parcel·la similar de la parròquia, que “es preveu pagar 50,5 euros per metre quadrat” segons va indicar el conseller d’obres, Rafel Casal. El comú ha comprat el terreny per 22,1euros al metre quadrat.

El projecte tira endavant amb els vots a favor de la majoria, ja que des de la minoria, Dolors Cabot va indicar que mai havien estat d’acord amb la infraestructura ni amb l’impacte mediambiental que suposava la creació d’un pont d’aquestes característiques.

El comú canillenc va aprovar ahir en sessió de consell sabut, la suspensió temporal de les llicències per a la construcció de bordes en terrenys que encara no es troben urbanitzats. La problemàtica es troba principalment a la Vall d’Incles, tot i que la decisió afecta el conjunt de la parròquia.El cònsol major, Francesc Camp, va explicar que s’ha constatat en el darrer any un increment de les sol·licituds per aquestes llicències. “Ens preocupa especialment perquè són obres provisionals i que es fan en un marc d’actuació en zones que encara no estan urbanitzades” afegint que, en tractar-se de provisionals, “són obres que es poden acabar quedant aturades durant molt temps”.De fet, el conseller d’urbanisme, Cerni Pol, va matisar que el 2018 es van autoritzar dues sol·licituds; l’any passat en van ser tres, i enguany ja estan en tràmit altres cinc llicències més. Amb tot, també queden aturats els permisos per a “actuacions excepcionals en sol no urbanitzable”, amb l’excepció d’aquelles necessàries per a les pistes d’esquí.La suspensió es mantindrà vigent fins que no hi hagi definit el nou pla d’urbanisme, un fet que els permetrà “reflexionar i definir com es pot regular” sobre l'afer.La mesura va tirar endavant amb els vots a favor de la majoria, ja que des d’Objectiu Comú, van decidir abstenir-se.El cònsol, responent a la minoria, va explicar que la corporació està en contacte amb la propietat del Palau de Gel- el contracte venç a 31 de desembre- i que s’ha obert la porta a una renegociació del lloguer per uns anys determinats, sense especificar més, “ja que encara està tot embrionari”.