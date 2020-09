Patrimoni Cultura impulsa la formació per promocionar la tècnica constructiva

Actualitzada 14/09/2020 a les 14:19

Redacció Andorra la Vella

El departament de Patrimoni Cultural inicia la segona edició del curs d'artesans de la pedra seca amb l'objectiu de promocionar i difondre l'ús d'aquesta tècnica constructiva entre professionals i ciutadans en general, que aquest any està dedicada a la reparació de camins. La ministra de Cultura, Sílvia Riva, i el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, han presentat aquest matí el curs i la ministra ha remarcat que és una prioritat del Govern "recuperar el mètode tradicional de construcció que ens defineix i ens representa".



El curs s'integra, com en l'edició passada, en el programa Primera Pedra que treballen el ministeri de Cultura i Cal Pal, el projecte impulsat per Maria Reig a la Cortinada, per preservar la tècnica de la pedra seca i el seu coneixement científic. La iniciativa compta a més amb el suport dels comuns, de l'Associació de Contractistes d'Andorra i l'Institut d'Estudis Andorrans.



El curs suma més de mig centenar d'alumnes que rebran unes classes teòriques d'introducció i pràctiques destinades a la reparació de murs, terraplens i empedrats i a la construcció d'un aixopluc o barraca, al camí de l'Ausany, entre les Salines i el Serrat. La formació es farà fins al 10 d'octubre amb diverses sessions de treball i dos nivells, un d'iniciació i un d'avançat.