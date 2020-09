Satisfacció de la CEA amb el pla d'acció 'Horitzó 23'

La patronal valora positivament que l'executiu hagi inclòs alguna de les seves mesures al full de ruta

Actualitzada 14/09/2020 a les 12:11

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) s'ha mostrat satisfeta amb la "capacitat" del Govern de posar sobre la taula el pla d'acció per al període 2020-2023 recollit al document Horitzó 23 (H23), en el qual s'han inclòs vàries demandes de la patronal. La CEA espera que aquesta mateixa capacitat de reacció també l'apliqui a l'hora d'implementar les mesures, "especialment tenint en compte que diverses qüestions ja eren prioritats de país" abans de la crisi sanitària. A més, l'entitat convida a l'executiu a què continuiï tenint en compte la participació dels agents econòmics i socials, així com la flexibilització de les inversions. L'entitat considera que és "imprescindible" establir un mecanisme de participació i seguiment constant.



Quant a alguna de les mesures, la CEA comparteix la necessitat de trobar un equilibri entre el control necessari del dèficit públic i una política d’inversions que garanteixi el creixement i la transformació de l’economia. En aquest sentit, la patronal considera que el Govern no ha de tancar la porta a recuperar abans del previst alguns projectes -com les infraestructures viàries o el Museu Nacional- que han quedat ajornats. Així mateix, també apunta que es pot replantejar el finançament de determinades infraestructures per la via de les concessions administratives, qüestió estretament relacionada amb la revisió global de la llei de contractació pública que està duent a terme l’Executiu.