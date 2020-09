Els estudiants de la localitat alturgellenca s'han sumat a la tornada a l'escola de tota Catalunya

Retorn a les aules a la Seu d'Urgell Alumnes i pares a l'entrada del CEIP Mn. Albert Vives de la Seu. Cynthia Sans

Actualitzada 14/09/2020 a les 10:00

Redacció Andorra la Vella

Catalunya ha obert avui les escoles per a tots els alumnes, tant de maternal i primària, com de secundària, batxillerat i universitat. Després de sis mesos del darrer dia de classe presencial, els centres han reobert amb una sèrie de mesures de seguretat per tal d'evitar rebrots entre els alumnes i professors. La Seu d'Urgell també s'ha unit a la reobertura dels centres, on centenars d'alumnes han iniciat un nou curs avui, uns dies després de la rentrée a Andorra en motiu de la Diada de Catalunya, que es va celebrar divendres.