“La política no pot contaminar els membres del CSJ”

La supercartera dona molt de sí i el ministre té molts fronts oberts que vol resoldre en aquesta legislatura o almenys deixar-los preparats per al proper mandat

Actualitzada 14/09/2020 a les 07:06

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Rossell ens rep al seu despatx conscient que l’entrevista no és fàcil. Hi ha moltes preguntes i respostes difícils pel mal ambient que es respira a la justícia. Però el ministre no perd mai el somriure i se li nota que si pogués la seva intervenció seria més present i exigent. Però s’ha de mossegar la llengua per no molestar ningú...



La justícia està d'actualitat. Falten batlles, hi ha mal ambient. Com ho veu el ministre?

He de recordar que hi ha temes on no puc intervenir per salvaguardar la independència. Evidentment que preocupa, vull que la justícia funcioni bé. Em trobo ciutadans que em demanen que arregli la situació, però jo com a ministre no tinc les eines per solucionar aquests problemes. Les nostres funcions estan molt delimitades per la llei i la Constitució.



I que els diu a aquesta gent que li reclama solucions?

Dona la sensació que hi ha confusió, i els dic que no puc anar més enllà d'on em pertoca. La gestió la té el CSJ, i si aquest funciona o no és una altra qüestió, però a mi no em pertany intervenir en temes que no són atribucions meves.



Per tant, no hi ha res a fer?

L'òrgan de govern de l'administració de justícia és el CSJ. La gestió i execució del pressupost també la fa el consell. Té unes àmplies atribucions.



Com a ministre, però, segur que té una visió pròpia?

És clar, però no és políticament correcte valorar i dir la meva opinió perquè em poso en un terreny que no és el meu.



Però hi ha una situació que el ciutadà percep i pateix. Li podem dir col·lapse o retard.

Això ve de fa molts anys, no de fa quatre dies. L'administració de justícia ha anat evolucionant amb els anys, i aquelles qüestions que s'havien d'haver resolt en un moment determinat no es van fer. Si l'òrgan de govern no és suficientment àgil s'enquisten les coses. Jo no puc entrar a valorar-ho. Sí que ho veig, com els ciutadans.



Casadevall té com a proposta escurçar la formació dels batlles. És una bona idea?

No és una bona opció. Els batlles han d'estar el màxim de formats, les presses són males conselleres. Quan es fan les coses de pressa i corrent succeeixen aquestes coses, que falten peces i no es poden encaixar perquè no es tenen. Tot allò que sigui col·laborar amb l'administració de justícia perquè sigui millor en iniciatives legislatives ens ho podem mirar.



Però tampoc és la solució màgica?

Triguen el seu temps. No es poden entrar lleis d'extrema urgència. És com obrir un meló, no és fàcil començar la tasca parlamentària per fer un canvi puntual, l'última paraula la tenen els consellers i aprofiten per retocar altres coses. Els ciutadans necessiten respostes ràpides, però amb el sistema actual és molt difícil.



Està sobre la taula no limitar els mandats dels batlles a sis anys?

Pot ser, i també com s'ha de fer l'elecció del CSJ.



Però és condicionar la feina del batlle. De fet el Consell d'Europa ho demana.

Sóc partidari que aquests càrrecs no poden ser vitalicis. La gent s'ha de renovar i ha de tenir la possibilitat de millorar, començar com a secretari i acabar com a magistrat.



I quin és el perfil per al CSJ?

Han de ser de l'àmbit jurídic. També altres requisits, com una certa experiència o que no estiguin contaminats políticament.



Difícil en un país com Andorra.

Un membre del CSJ no pot ser qualsevol. Hi ha una altra qüestió com és l'econòmica, la persona que reuneixi aquests requisits i que vulgui fer un servei públic al CSJ hauria de rebre una compensació justa.



Però seguim amb acumulació. No ha funcionat la figura del saig?

Farem una modificació de la Llei del saig. Totes les notificacions anteriors al 2016 les haurà d’agafar també el saig.



La ràtio d'efectiu de la policia és la més baixa d'Europa. És per què hi ha pocs delictes o per falta de recursos?

És un conjunt de diversos factors. No és qüestió de més policies, Andorra és un país segur, la prova és que a molta gent li interessa venir-hi a viure, i no és pel tema dels impostos, a vegades perquè busquen un lloc segur.



A la policia hi haurà canvis?

Crearem un grup específic. Sortiran vuit places noves per als pressupostos propers. Serà un grup de manteniment de l'ordre que estava destinat al control de les festes majors, que ara ha quedat sense efecte per la Covid, també per a esdeveniments esportius com partits de futbol o bàsquet, o al Pas de la Casa quan hi ha problemes amb els turistes



Seria per a actes multitudinaris?

També, per a possibles manifestacions.



Antiavalots?

Més o menys però no exactament, perquè farien altres feines.



Com està el compliment del l’Horitzó 2023?

Un dels projectes importants era el centre nacional d'emergència i el departament de protecció civil a Bombers. Arran de la covid està aturat i no es farà en aquesta legislatura. Sí que tirarem endavant lleis importants. Una és un Codi de Procediment Penal nou.



De dalt a baix?

Tot. Hi ha judicis que duren anys, perquè es practica molta prova. Per exemple les comissions rogatòries estan anys a tornar. Cal buscar un sistema perquè les instruccions siguin més àgils i que la prova es practiqui al judici. Això requereix el canvi. Estem buscant els professionals que ens ajudin i en un màxim d'any i mig presentar-lo al Consell General. Aquesta tardor entrarà la llei d'accés electrònic a l'administració de justícia, que vol dir digitalitzar tots els processos i notificacions. És una bona eina i amb la Covid s’ha vist la seva importància. També la modificació de la llei de la jurisdicció administrativa i fiscal; és una llei preconstitucional i s'ha de modernitzar.



Què notarà el ciutadà?

La justícia serà molt més àgil, més modernitzada. La justícia s'ha de modernitzar com la resta de l'administració, fer les coses més fàcils.



Que li sembla pagar a un notari per uns documents que ja són de l'Estat?

És una decisió del cap de Govern, i jo l’he de respectar.