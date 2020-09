Naturlandia perd un 35% de clients i un 20% de facturació a l'estiu

L'ecoparc lauredià destaca que els clients han gastat de mitjana un 25% més que l'any passat

Actualitzada 14/09/2020 a les 12:09

Redacció Andorra la Vella

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut una afectació important en el volum de negoci de l'estiu a Naturlandia que ha tancat la temporada amb un descens de visitants del 35% i una facturació un 20% per sota de la registrada l'any passat. Els responsables de l'ecoparc destaquen que la temporada s'ha vist molt afectada per la incertesa provocada per la crisi sanitària i que finalment ha obert 79 dies seguits, des del 27 de juny, i que les expectatives inicials eren tenir la meitat de l'afluència i de vendes que el 2019. I assenyalen que es fa "una valoració positiva" pel haver aconseguit amortir l'impacte de la crisi.



Naturlandia remarca que el consum mitjà del client ha assolit xifres rècords en pujar un 25% que atribueixen a la nova política comercial que prioritza la venda de l'entrada única que permet accedir a totes les activitats i per les noves propostes de gastronomia.



El parc ha tancat l'activitat diària aquest cap de setmana però obrirà totes les activitats durant els caps de setmana fins a l'1 de novembre, amb propostes d'esdeveniments temàtics. I el servei de restauració de la Borda del Conangle restarà obert cada dia "tenint en compte la molt bona rebuda que ha tingut entre la clientela del país", precisen des de Naturlandia.

