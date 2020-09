Meritxell Maestre i Maanan Aouraghe seran membres del consell de l'AFA

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:40

LES DIFICULTATS PER TROBAR CANDIDATS

El sector financer és complex i especialitzat. El que topa amb la limitacions del país per conformar un Consell d’administració de l’AFA amb membres de sòlida formació tècnica i internacionalment reconeguda. Dificultat a la qual s’afegeix les incompatibilitats que el càrrec porta aparellades, la qual cosa redueix dràsticament els candidats aptes i que hi vulguin anar. Per això es va canviar la Llei per permetre l’entrada de no andorrans al Consell tot i que amb les condicions actuals i les responsabilitats inherents tampoc serà senzill de trobar aspirants. La remuneració no arriba als 1.500 euros mensuals i les conseqüències que es puguin derivar de les decisions són enormes.

Els canvis en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) no s’acaben amb la sorprenent sortida del director general Ramon López divendres passat. El Consell d’administració patirà canvis en breu per qüestions tècniques. Francesc Areny i Josep Casal no poden renovar per llei i i els escollits per ocupar el seu lloc com a vocals són Meritxell Maestre i Maanan Aouraghe, ambdós amb formació en economia. Maestre va cursar estudis de matemàtiques a l’Institut de ciències aplicades de Rouen i té un màster per Esade en direcció i administració d’empreses. La seva trajectòria professional es va iniciar a Merrill Lynch, on va estar prop de 20 anys i en l’actualitat ostenta un alt càrrec a Crédit Agricole a París. Aouraghe és diplomat en ciències empresarials i treballa al sector privat en una consultoria d’empreses del país. Ha estat secretari general de la secció jove del partit Liberal i en aquests moments és membre de l’executiva de la formació en qualitat de tresorer.El fet que Maestre treballi en una entitat financera no ha de ser un impediment per a la seva entrada a l’AFA des del moment en què aquest banc no està supervisada pel regulador, ni en principi té cap relació amb entitats del país que poguessin entrar en contradicció amb la Llei que regula l’accés als òrgans directius del supervisor. L’article 11, en concret els apartats del 4 al 7, del text legal del 2018 que modifica la llei del 2013, en aquells moments INAF, així ho determina pel que fa a les incompatibilitats. De la mateixa manera que fixa que Aouraghe ni l’empresa on treballa podran tenir, a partir que es faci efectiu el nomenament, cap relació amb qüestions que impliquin alguna entitat supervisada; per tant ni bancs, ni financeres, ni companyies d’assegurances.La Llei estableix que pots ser nomenat membre del Consell d’Administració com a màxim per a dos mandats consecutius o tres alterns d’una durada de sis anys. Per això Francesc Areny i Josep Casal, que ja han complert els terminis establerts, han sortir de l’ens. Un extrem que no afecta Armand Pujal ni David Cerqueda que van renovar fa dos anys. Igual que Raül González, que n’és el president. Amb l’entrada de Maestre i Aouraghe el consell es mantindrà en cinc membres.