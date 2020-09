Grandvalira frega la xifra de visitants de l'estiu passat

El domini destaca l'augment de la facturació en el Family Park de Canillo

Grandvalira ha tancat la temporada d'estiu amb una xifra de visitants "pràcticament similar a la d'anys anteriors malgrat la incertesa que ha generat la Covid-19", segons anuncia en comunicat després de tancar ahir les activitats, i destaca que fan "un balanç molt positiu" del resultat obtingut. El Mon(t) Magic del Family Park de Canillo, que obrirà els caps de setmana fins el 12 d'octubre, ha estat una de les atraccions amb més visitants, 35.000 en total, amb augments de clients entre el 9 d'agost i el 13 de setembre que s'ha traduït en un increment de la facturació en aquest període del 40%. Des del parc es destaca que tot i haver obert una setmana més tard que en estius anteriors per la pandèmia mundial "s'ha igualat la facturació per l'augment de la despesa mitjana per client".



El domini remarca l'aceptació que ha tingut el restaurant del Golf de Soldeu, que ha obert aquest estiu per primera vegada i que "ha permès augmentar un 20% la facturació del sector Soldeu" respecte el 2019. Grandvalira ressalta el balanç d'Ordino Arcalís que per primera vegada s'inclou al domini en l'oferta d'estiu i que ha sumat 34.500 passatges al telecabina Tristaina, amb afluències més altes que fa un any durant l'agost.



Els refugis de l'Illa i Sorteny que gestiona Grandvalira també han tingut bons resultats, segons es detalla, ja que el de l'Illa ha assolit 700 pernoctacions i ha arribat al 100% de la capacitat, amb aforament limitat per la pandèmia de la Covid-19, durant tot l'agost. Les instal·lacions es mantindran obertes fins al 31 d'octubre.