Espanya facilitarà els tràmits de residència als estudiants andorrans

Actualitzada 14/09/2020 a les 16:43

Un altre dels punts que han tractat les dues ministres ha estat la col·laboració durant la pandèmia, que ambdues han afirmat que ha estat fluida i ràpida, en tots els aspectes. Ubach ha lloat la tasca dels ambaixadors d'ambdós països per facilitar aquesta col·laboració. A més a més, la ministra ha volgut "agrair al govern espanyol tota la bona col·laboració que hi ha hagut durant la crisi de la Covid-19, que va implicar unes restriccions a nivell de la mobilitat a la frontera, i aquí el treball fet conjuntament a través dels ambaixadors i ministeris d'exteriors va ser una feina molt positiva, i tenia un objectiu, que era ajudar als ciutadans que havien d'anar a un costat i altre de la frontera".



Ubach també ha agraït "l'acompanyament" que ha fet Espanya en tot moment durant la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea i González Laya ha afirmat que "la pandèmia ens ha demostrat que assolir aquest acord d'associació és més important que mai". També a nivell internacional, la ministra espanyola ha agraït "la feina feta per Andorra per portar a terme totes les trobades de diferents àmbits de la cimera iberoamericana" que degut a la Covid-19 s'ha posposat fins a l'abril de l'any vinent.

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach i la seva homòloga, Arancha González Laya, han posat sobre la taula una millora en els tràmits per als andorrans que estudïin o treballin a Espanya en la reunió que han mantingut avui a Madrid. Aquesta millora es concretarà a facilitar dels tràmits per tal d'obtenir la residència al veí del sud. Ubach ha destacat que " és una col·laboració amb Espanya i França, sobre la circulació dels ciutadans en els tres territoris. Pensem en organitzar una comissió mixta, per facilitar els tràmits perquè els andorrans que van i volen residir o estudiar a Espanya se’ls pugui millorar la situació". Sobre això, la ministra espanyola ha indicat que "treballem per donar empara jurídica als estudiants andorrans que trien Espanya". De la mateixa manera les dues ministres han posat d'exemple l'aeroport de la Seu d'Urgell com a projecte de col·laboració transfronterer.