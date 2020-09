Els comuns prenen la iniciativa amb la llei de finances comunals

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:39

SANT JULIÀ, LA SITUACIÓ ECONÒMICA MÉS DELICADA

Entre els diferents comuns, la corporació que té la situació econòmica més delicada és Sant Julià de Lòria. En aquest sentit la casa comuna que encapçala Josep Majoral, va tancar el 2019 amb un endeutament acumulat de 18 milions d’euros, fet que suposava que se situaven en el 135%. Cal recordar, que la llei de finances comunals i les seves respectives modificacions, van fixar que el deute total acumulat dels comuns i les seves societats participades (comptabilitzant únicament la part proporcional a l’accionariat del qual es disposava) no podia superar la xifra del 200% de la mitjana d’ingressos dels darrers tres exercicis.



Atesa la complicada situació econòmica, el comú de Sant Julià de Lòria encara no ha facilitat la xifra amb què participarà al fons solidari de la Covid-19 impulsat pel Govern i que comptarà amb aportacions de tots els comuns. En aquest sentit, Majoral va recordar que “no em puc permetre trobar-me fora de la legalitat financera per donar un cop de mà a l’executiu, ja que ens trobem en un nivell d’endeutament del 135%, i arribar a superar el 200% no és difícil” i va comentar que a finals de setembre la seva corporació podria prendre un posicionament.

El set comuns han decidit tirar pel dret i han presentat davant del Consell General, i pel seu compte, la proposició de llei de finances comunals. El motiu d’aquesta decisió, malgrat no haver-hi desavinences amb el text legislatiu amb els diferents grups parlamentaris, és per forçar a la cambra legislativa a què es tiri endavant una llei reivindicadai que havia quedat en un calaix. Així ho van explicar al Diari fonts properes a les set corporacions.No obstant això, es dona la casuística que la majoria de comuns estan governats per partits que formen part de la majoria que al Consell General dona suport al Govern. Els diferents grups polítics, DA, Liberals i CC van mostrar la seva sorpresa per la decisió presa pels comuns, ja que segons van explicar, aquesta situació n’allargarà la seva tramitació parlamentària. I en cas que s’hagués presentat conjuntament amb el Govern i el suport dels grups de la majoria, aquest tràmit s’hagués fet com a projecte de llei, i no com a proposició, i això hagués alleugerit la càrrega burocràtica i de tramitació.Malgrat aquesta "sorpresiva" decisió per part dels comuns, els grups de la majoria segueixen plenament disposats a donar suport a la proposició de llei, ja que s’estima que les modificacions que s’hi fan són necessàries per afrontar les situacions derivades de la pandèmia mundial provocada per la Covid-19.Així doncs, malgrat trigar més del que podria, tot fa pensar que no hi haurà inconvenients en l’aprovació de la llei de les finances comunals, i més si es té en compte que també ve avalada pel comú d’Escaldes-Engordany, que lidera la socialdemòcrata Rosa Gili, o el de Sant Julià de Lòria que encapçala l’exconseller general de terceravia, Josep Majoral.S’havia especulat molt en què el text que presentessin els comuns davant de la sindicatura general pogués contenir diverses modificacions relatives al sostre d’endeutament o sobre com comptabilitzar el deute que puguin tenir les diferents societats participades per les corporacions comunals en els comptes, atesa la delicada situació econòmica que tenen algunes corporacions, com per exemple el cas del comú de Sant Julià de Lòria. Finalment, però, la proposició de llei que van entrar a tràmit al Consell General els comuns és únicament un text refós.A la pràctica, vol dir que partint de la base del text legislatiu de finances comunals existent, s’ha modificat el redactat, incloent-hi en un únic document les diferents reformes legislatives per tal que sigui més clar i entenedor, i no estar com fins ara en el fet que calia consultar tant la llei com les seves respectives modificacions per tal de conèixer al detall la normativa que és d’aplicació. Malgrat que en un primer moment no s’hi hagi introduït cap variació significativa, fonts properes als set comuns van explicar al Diari que no és descartable que durant la tramitació d’aquesta, i aprofitant la possibilitat que ofereix la presentació d’esmenes, es pugui acabar introduint canvis que puguin ésser més substancials i que acabin tenint una afectació directa en les finances comunals, així com en una possible ampliació del sostre de despesa, o un canvi en la comptabilització del deute de les societats participades per les corporacions, com les estacions o Naturlandia.Mesures que en els darrers anys les diferents corporacions han estat reivindicant i que arran de la situació d’emergència sanitària i posterior crisi econòmica que ha estat provocada per la Covid-19, han tornat a aparèixer. Cal recordar d’altra banda que, abans que aquesta proposició de llei es pogués presentar a la Sindicatura General, les set corporacions van haver de ratificar en sengles sessions del comú. El primer que va realitzar aquest tràmit va ser el de la Massana, que va aprovar el text durant la sessió que va tenir lloc el dia de Sant Joan.