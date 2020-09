Els banders fan 150 intervencions per recuperar aus ferides aquest any

Els agents han detectat un augment de serveis perquè hi ha més nidificacions en zona urbana

14/09/2020

Andorra la Vella

Una tórtora turca ha estat l’última au recuperada pels banders en les 150 intervencions que han fet aquest any per atendre ocells que recullen i alliberen a la natura o porten al centre de recuperació si tenen alguna lesió. El director de banders, Ferran Teixidó, destaca que els serveis fets fins dijous superen els 133 del 2019 i apunta que habitualment es tracta d’espècies que nidifiquen en zones urbanes i construïdes però que els mesos del confinament han provocat que més aus hagin fet els nius en espais on altres temporades no ho feien “com parcs i jardins” i això ha provocat més requeriments de ciutadans.



Les trucades que arriben a banders alerten que hi ha pollets sols o fora del niu o ocells ferits, moltes vegades per topar contra vidres reflectants com li va succeir dijous a la tórtora turca, “una espècie vinguda des de Catalunya, que s’ha adaptat”, que va xocar a un edifici al costat de Govern. El director de banders detalla que poden caure perquè “es queden estabornits” per l’impacte i reben avisos per recuperar-los i normalment només fa falta tornar-los al medi sense cap atenció.



Ferran Teixidó assenyala que la majoria de les aus que recuperen són d’aquí i en alguna ocasió són ocells que s’escapen, com lloros, tot i que incideix que les espècies que no viuen al Principat no resisteixen gaire “perquè el clima d’aquí veta molt” a qualsevol animal. Aquest any “ha estat rècord en la recuperació de falciots, un tipus d’oreneta, que s’ha vist afectat per les pluges i la calor”, indica el director de banders que remarca que els pollets sols s’han de deixar sense tocar-los perquè la mare vindrà a alimentar-lo i si algú se l’emporta cap a casa no tenen opcions de sobreviure.



Els banders també han recuperat aquest any algun voltor i rapinyaires com aligots ferits en topar amb cables elèctrics que s’han hagut de portar al centre de recuperació de fauna, o que han aparegut en zona urbana. Puntualment l’atenció és a ocells que passen per Andorra en rutes migratòries i els afecta una tempesta. I recorda Teixidó “que som a una zona de natura, hem de conviure amb ells i moltes espècies estan protegides o amenaçades”.



Recollida de serps

El que també acabarà en xifres molt elevades aquest any són les recuperacions de serps, n’eren 21 a finals de juny. Els avisos a banders comencen a baixar però encara n’hi ha com el de dijous passat per recollir una serp al magatzem d’una empresa a Aixovall. Remarca Ferran Teixidó que com la majoria de les intervencions era una culebra petita i que aquest any no hi ha hagut cap problema al Principat amb una serp i les intervencions han estat motivades perquè han d’anar obligatòriament a buscar-les per tornar-les al medi natural.