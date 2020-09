Els advocats denuncien un "greu col·lapse" a totes les seccions de la Batllia

El sector considera que aquesta problemàtica s'agreujarà més si entra en vigor la llei de procediment civil

Actualitzada 14/09/2020 a les 19:07

Redacció Andorra la Vella

La junta de govern del Col·legi d'Advocats ha denunciat a través d'un comunicat intern que el "greu col·lapse" a la Batllia està instaurat a totes les seccions i no únicament a l'especialitzada o les penals. "Aquesta alarmant situació està creant un greu perjudici als justiciables, que veuen els seus drets vulnerats i, en particular, el dret a la jurisdicció i el dret a un judici de durada raonable", han lamentat els advocats, que també veuen com aquesta situació està provocant una "gran desafecció dels ciutadans" cap a l'Administració de la Justícia. A més, el sector considera que la problemàtica s'agreujarà més si entre en vigor la llei de procediment civil prevista per a principis de l'any vinent. "La Batllia no disposa dels mitjans humans, ni tècnics, necessaris per assumir la reforma en el seu funcionament que la Llei comporta; i això sense comptar amb la necessària esmena a les deficiències que també presenta el text legal", han indicat en el comunicat.



Veient aquesta situació, la junta de govern del Col·legi d'Advocats ha demanat que s'adoptin mesures urgents que permetin resoldre la situació actual a la Batllia i que s'ajorni l'entrada en vigor de la llei de procediment civil, així com que es paralitzi el projecte de llei d'accés electrònic a l'Administració de la Justícia fins que no ho hi hagi una millora. En aquest sentit, el Col·legi d'Advocats vol promoure una taula de treball per buscar solucions que permetin capgirar la situació.