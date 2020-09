El virus confina personal no docent i infants de maternal

Actualitzada 14/09/2020 a les 07:43

UNA PART DEL PERSONAL NO DOCENT DEL LYCÉE ES CONFINA

Una part del personal no docent del Lycée Comte de Foix es va confinar ahir, a causa que un dels treballadors va estar en contacte amb una persona que havia donat positiu per la Covid-19. Concretament, la part afectada és la del torn del migdia que es dedica a la supervisió dels patis, dels passadissos i que forma part del menjador escolar. Tant bon punt es va notificar aquest contacte, es va activar el protocol per tal d’aïllar aquesta persona i els seus contactes, que inclouen directament els companys de feina. Malgrat aquesta situació, no està previst que hi hagi cap afectació en el calendari escolar, i avui es reprendran les classes tal com estava previst. Igualment, els alumnes de sixième que ja van iniciar el curs el divendres també aniran a classe. Segons va poder saber el Diari, entre la resta de treballadors i els membres del personal docent assumiran les funcions que queden buides a causa del confinament de la part dels treballadors. No obstant això, fonts properes al centre educatiu van indicar que preveuen que a mitjans d’aquesta setmana la situació s’hagi pogut resoldre, i que els treballadors que ara es troben en fase d’aïllament, es puguin reincorporar als llocs de feina.

FRANÇA TANCA UN CENTENAR D'AULES EN LA 'RENTRÉE'

La tancada d’aules, i fins i tot d’escoles, és una tònica que serà habitual durant la tornada a l’escola. Així doncs, cal recordar que durant la primera setmana de la rentrée scolaire francesa, el veí del nord va haver de decretar el tancament de fins a 22 escoles. D’aquestes, una dotzena es troben en la França continental, mentre que les 10 restants estan ubicades a l’illa de la Reunió. Si el recompte es fa tenint en compte les aules, en total s’ha decretat el confinament d’un centenar de classes en la tornada a l’escola. Cal recordar, que segons el protocol que es va marcar l’executiu francès i tal com va recordar el ministre d’Educació gal, Jean Michel Blanquer, si en un centre escolar es detecten tres casos positius per Covid-19, se n’ha de decretar el tancament.

Una trentena d’alumnes de maternal de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany no tornaran avui a les aules en estar aïllats després que un dels nens donés positiu, tal com va notificar el Govern durant la tarda d’ahir. En un comunicat, l’executiu va indicar que se li havia realitzat la prova TMA a l’alumne en qüestió després que la seva germana donés positiu per Covid-19 durant les proves fetes en el cribratge per tal de garantir la tornada a l’escola. Fonts properes a l’executiu van explicar al Diari que durant el diumenge, ja es va informar a les famílies que tenien un infant a l’aula on s’havia detectat el positiu, que caldria confinar-se.A partir d’aquí, el mateix protocol de tornada a les aules preveu que en les hores vinents tots els membres del grup de convivència del nen encomanat passin les proves TMA per descartar que cap dels altres membres de l’aula s’hagi pogut contagiar. A més a més, i després d’aquesta primera prova, i abans que es pugui determinar que els nens podran tornar a les aules, tots passaran una segona prova per tal de poder confirmar si és el cas, el diagnòstic negatiu de la primera. Així doncs caldrà esperar uns dies, i dues proves amb resultat negatiu, per tal que aquesta aula-grup de convivència puguin tornar a assistir presencialment al centre.Un altre dels punts rellevants que preveu el protocol que es va activar ahir és la vigilància sobre el professorat que ha estat en contacte amb l’alumne que va donar positiu per Covid-19. En aquest sentit, cal recordar que ja es va establir que els mestres que impartien classes a maternal havien de dur en tot moment la mascareta, atès que el contacte amb els nens de l’aula era més estret que no pas en les altres etapes de l’edat escolar. Així doncs, des d’ahir, els mestres no hauran d’estar en aïllament però sí sota la vigilància del ministeri de Salut, i caldrà que informin sobre qualsevol símptoma que puguin tenir i que sigui compatible amb la Covid-19; en aquest cas, també se’ls sotmetria a proves TMA. Però de moment, el protocol només insta que estiguin en vigilància i control per saber qualsevol simptomatologia.Després de l’anunci de l’aïllament d’aquesta aula, la primera des de la tornada a l’escola, tant des dels ministeris de Salut com d’Educació i d’Ensenyament superior, van recordar que el fet que es pogués donar algun cas com aquest, entrava dins la normalitat i destacaven la importància que va tenir fer el cribratge abans del retorn. Tampoc es va descartar que en les properes setmanes s’haguessin de fer més aïllaments d’aquestes característiques fruit dels resultats de les contínues proves TMA que es van realitzant a diferents sectors de la societat. Finalment, del Govern es va anunciar que avui mateix compareixeran el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que faran una valoració del cribratge escolar, que va acabar ahir amb els alumnes de secundària.