El Lycée recupera l'activitat amb 1.300 alumnes

El positiu d'un membre del personal no docent va obligar a aïllar set treballadors més

Actualitzada 14/09/2020 a les 09:23

Redacció Andorra la Vella

Després dels primers retorns a les aules la setmana passada amb els alumnes de primària i maternal a tot el país, avui ha té lloc la tornada de la totalitat dels alumnes del Principat amb els estudiants de secundària i batxillerat. En el cas del Lycée Comte de Foix, 1.300 alumnes han représ les classes al centre de manera esglaonada, tot i que avui només venen dues hores per fer una primera presa de contacte i demà iniciaran les classes amb normalitat. Dijous passat es va detectar un positiu entre el personal no docent que no ha afectat a la rentrée, ja que divendres, quan més de 200 alumnes ja van fer la primera presa de contacte al centre, ja no va anar. El director ha explicat que hi ha set persones aïllades per contacte amb el positiu i que en el cas que donin negatiu a la PCR tornaran dijous al centre.