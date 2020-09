El cribratge escolar permet diagnosticar 26 contagiats

El 91% de la comunitat educativa s'ha sotmés a les proves, dels quals uns 8.600 són alumnes

Primers alumnes a passar les proves del cribratge escolar Alumnes de primera ensenyança a l'stop lab de l'aparcament del Prat de la Creu. Fernando Galindo

Actualitzada 14/09/2020 a les 19:32

Redacció Andorra la Vella

Un total de 26 persones han estat diagnosticades amb Covid-19 arran del cribratge escolar que ha realitzat Govern amb motiu de l'inici de curs, tal i com ha especificat aquesta tarda la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, en la compareixença que ha fet per explicar els resultats del cribratge massiu. El nombre de casos positius representa una xifra petita en comparació al nombre de proves que s'han realitzat durant la setmana i escaig en què l'stop lab de l'aparcament del Prat de la Creu ha estat actiu. En un principi, l'executiu preveia realitzar 12.229 proves, i n'ha acabat fent un total de 11.179, la qual cosa representa un 91% de la població educativa. Entre tots ells, 8.600 són alumnes. Cal destacar que encara resten 135 resultats pendents corresponents als alumnes que encara ahir estaven realitzant les proves.



Vilarrubla ha recordat que l'objectiu del cribratge ha estat iniciar el curs amb les màximes garanties sanitàries i alhora amb les màximes condicions de normalitat possibles. En aquest sentit, la titular d'Educació ha destacat "la importància de retornar als centres escolars, tant pel benestar dels alumnes i el seu aprenentatge com per a les famílies".