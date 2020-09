Dos terceres parts dels estudiants d'Infermeria van ajudar durant el virus

L’UdA utilitza els auditoris comunals Claror i Rocafort per tenir distanciament entre alumnes

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:35

Lorena Giménez Andorra la Vella

Dos terços dels estudiants d’Infermeria a la Universitat d’Andorra (UdA) van donar suport al Govern durant el punt àlgid de la pandèmia. Així ho va afirmar el rector de l’UdA, qui va manifestar que “excepte els alumnes de primer, els de segon i tercer i el professorat de la formació es van mobilitzar per ajudar en el que fos necessari”.



El rector va explicar que els membres del cos docent van actuar com a professionals del sector, els d’últim curs com a auxiliar i la resta es van oferir com a voluntaris en el que fes falta. Nicolau va considerar que “ha suposat una grata experiència per als alumnes de la titulació i el seu procés formatiu”. “S’han trobat amb una situació que tant de bo no tornem a trobar mai més. La pressió en la feina als centres per la pandèmia i treballar amb professionals crec que ha estat un gran aprenentatge i, a més, els ha ajudat a madurar i els ha obert portes per introduir-se al món laboral”, va indicar. I va afegir que “una part de les pràctiques els les hem reconegut com a curriculars, ja que han treballat algunes competències transversals, però hi ha una part que han de fer obligatòriament en un hospital”.



Extensió curs 2019-2020

Nicolau va explicar que a causa del coronavirus, els cursos d’Educació i Infermeria s’han allargat fins al desembre per garantir que els estudiants poden acabar les pràctiques obligatòries. “Per la crisi sanitària es van tancar les escoles i els hospitals estaven tan saturats que no podien acollir alumnes de pràctiques, tan sols podien donar suport”, va indicar. Així doncs, va puntualitzar que “encara ara hi ha problemes perquè els alumnes d’Infermeria facin les pràctiques fora del país, ja que alguns territoris segueixen sense permetre la formació per prevenir possibles contagis”. “A Mònaco ens han acceptat estudiants, però a Catalunya encara no poden i a França estan començant ara, per això ens estem centrant en Andorra”, va puntualitzar.



El rector de l’UdA també va assenyalar que la pandèmia per la Covid-19 no els ha afectat en gran manera. “Tenim la sort de disposar d’un espai molt gran i això ens ha permès que els estudiants d’últim curs poguessin acabar la titulació i que aquest any tinguem quasi una vuitantena de graduats”, va apuntar. En aquest sentit, Nicolau va comentar que el curs 2020-2021 “l’assumim amb optimisme i considero que si hi torna a haver un rebrot, no hi haurà un altre confinament. Coneixem com és el virus i sabem com prendre mesures per evitar que el país torni a viure una situació com la de fa sis mesos”.



D’aquesta manera, va explicar que malgrat que “l’inici de curs ha estat marcat per les restriccions, hem pogut garantir el 95% de les formacions presencials a la universitat, tot i que en alguns casos hem dividit el grup en una part presencial i una virtual”. I va remarcar que per garantir la distància de seguretat en les classes més grans “hem refermat un acord que tenim amb el comú perquè puguem utilitzar l’auditori Claror i el Rocafort durant el primer semestre i, probablement, tot el curs escolar”.



Quant a les mesures sanitàries establertes al centre, el rector va informar que també és obligatori l’ús de la mascareta durant les classes i per desplaçar-se per dins de la universitat. “La nostra idea és que no es generin contactes dintre del centre, per aquest motiu tenim la doble protecció, en un primer moment vam estar dubtant, però finalment vam veure que calia prevenir al màxim per evitar que s’hagin de confinar aules senceres o equips de professorat”, va manifestar Nicolau.