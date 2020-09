Dos nous ingressats a l'hospital per la Covid

Sis pacients resten a planta del centre hospitalari afectats per coronavirus

Actualitzada 14/09/2020 a les 10:49

Redacció Andorra la Vella

L'hospital ha incrementat a sis el nombre d'ingressats afectats per la Covid-19 aquest cap de setmana amb dos nous pacients en les últimes hores, segons ha informat el SAAS en xarxes socials. Tots els malalts contagiats per coronavirus es troben a planta.



Els ingressos anteriors havien estat els de dues dones de 61 i 56 anys divendres que van donar positiu i es va decidir fer el seguiment per precaució a l'hospital, segons va assenyalar el ministre de Salut.



La pandèmia deixa fins ara 1.344 infectats al Principat amb 348 casos actius i 943 recuperacions en total.