Detingut un jove per no anar a dormir a la presó

Actualitzada 14/09/2020 a les 12:57

Redacció Andorra la Vella

Un jove de 22 anys va ser detingut el passat dimecres a primera hora de la tarda a Andorra la Vella per no haver anat a dormir a la presó la nit abans. El noi tenia imposada una pena d'arrest nocturn ferm a complir al centre penitenciari i se'l va acusar d'un presumpte delicte contra l'administració de la justícia en saltar-se l'ordre. Aquesta va ser una de les onze detencions que va efectuar la policia durant la setmana passada. Entre elles hi ha els tres arrestats arran d'una intervenció en un immoble de la capital per una fuita d'aigua, a partir de la qual es van decomissar 27 grams de cocaïna i 390 euros en efectiu obtinguts, presumptament, a partir de la venda de droga.



Per altra banda, agents del cos d'ordre van tenir dijous al matí un turista de 31 anys que estava en recerca judicial des de mitjans del 2019 per un presumpte delicte de creció de documents falços. L'home conduïa un vehicle amb matrícula francesa, i en un control d'identitat al Pas de la Casa anava sense la seva documentació. El turista es va identificar verbalment amb un nom, però posteriorment se li van prendre les empremtes dactilars i es va constatar que tenia una altra identitat. La policia va efectuar el seu arrest per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic. Tres dies abans, es va tenir un altre turista per una presumpta usurpació d'identitat. En un control a dos ocupants d'un turisme amb matrícula francesa a Encamp, un d'ells es va identificar amb un document nacional que no li pertanyia, tal i com es va poder comprovar una vegada es van efectuar les verificacions oportunes.



A més, la policia va arrestar durant la setmana passada cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Una d'elles, un resident de 22 anys, tenia el permís de conduir retirat i va registrar una taxa de 0,88 grams d'alcohol per litre de sang dimarts passat a les 8.45 h del matí.