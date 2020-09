Costa participa a la reunió de la Xarxa Internacional per l'Educació

El conseller liberal ha format part de la trobada fundacional, que ha comptat amb 70 representants d'arreu del món

Actualitzada 14/09/2020 a les 18:09

Redacció Andorra la Vella

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha format part aquest matí de la reunió de constitució de la Xarxa Parlamenària Internacional per a l'Educació, la qual ha comptat amb 70 participants de manera telemàtica entre polítics i persones relacionades amb l'ensenyament d'arreu del món. Entre els discursos de benvinguda destaca el de l'ex-primer ministre britànic, Gordon Brown, que actualment ocupa el càrrec d’Enviat Especial de les Nacions Unides per a una Educació Global. Costa ha format part de la trobada telemàtica en representació del Consell General i com a president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Joventut i Esports.



La Xarxa Parlamentària Internacional per a l’Educació s'ha constituït amb l'objectiu de fomentar la mobilització política suficient per accelerar la implementació d’una educació de qualitat per a tothom. Costa ha indicat que "s’ha posat de manifest la importància que té l’ensenyament de qualitat en l’agenda dels diferents països" i ha constatat que "els punts de partida són molt diferents segons els estats, fet que la Xarxa haurà de tenir en compte". El conseller general també ha subratllat que "la sort que tenim a Andorra de disposar d’una educació pública de qualitat amb tres sistemes educatius diferents (andorrà, espanyol i francès), una situació que no es repeteix enlloc del món".