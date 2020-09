Càritas fixa nous horaris per al servei de les botigues de roba

El Rober i De mà en mà seguiran les recomanacions de prevenció i totes les peces recollides es deixaran en quarantena

Actualitzada 14/09/2020 a les 10:25

Redacció Andorra la Vella

Càritas Andorrana ha fixat nous horaris per als seus serveis de les botigues del Rober i De mà en mà, dues iniciatives solidàries centrades en la recollida, classificació i distribució de roba donada solidàriament per particulars i empreses. L'atencio al públic al Rober serà les tardes de dilluns a dijous, de 15 h a 18.45 h, mentre que De mà en mà obrirà de dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h.



Seguint les recomanacions de Govern per tal de minimitzar riscos, Càrtias aplicarà les mesures de prevenció relatives al tèxtil. Així, la roba recollida es deixarà en quarantena un mínim de 48 hores i passarà per un tractament de vapor de més de 60º abans de ser exposada per a la venda o la donació.

