Aïllada una classe de l'escola andorrana de Canillo per un positiu

La ministra ha anunciat el contagi d'un alumne de primera ensenyança

Actualitzada 14/09/2020 a les 14:20

Una classe de primera ensenyança de l'Escola andorrana de Canillo ha quedat aïllada pel positiu per Covid-19 que s'ha detectat entre un dels alumnes, segons ha pogut saber el Diari. Tots els companys de l'escolar queden confinats a casa per haver estat contactes del malalt.



L'aïllament al centre de Canillo és el segon que es produeix en una aula des de l'inici del curs escolar dimecres passat després del confinament anunciat ahir pel ministeri per als infants d'una classe de maternal de l'escola francesa d'Escaldes.