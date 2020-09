Agricultura obre el termini per obtenir el segell ecològic

Actualitzada 14/09/2020 a les 14:14

El Govern ha obert el període sol·licituds per aquells productors que estinguin interessats en la producció ecològica. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha presentat en roda de premsa del nou segell de certificació ecològica inspirat en les directrius de la Unió Europea. “D’aquesta manera, els nostres productors que vulguin tenir el segell i exportar a fora, puguin fer-ho amb els estàndards establerts”.

Els primers certificats, però, “no els començarem a veure en un termini de 2 anys” ha explicat el director d’Agricultura, Josep Casals. Això té a veure en què la conversió a aquest tipus de producció, lliure de pesticides o de sòls lliures de fertilitzants i adobs de síntesi, fins que es dona la certificació, “s’estableix un període d'entre 1 i 3 anys”.

La ministra ha explicat que la nova mesura anirà acompanyada d’una política d’ajudes que s'inclouran en el pressupost del 2021. Per una banda hi haurà unes ajudes indirectes, amb un cost encara per determinar, perquè “no volem que les despeses i costos de certificació pels nostres productors siguin un problema” ha dit Calvó. Per altra banda, unes ajudes directes valorades en 3.000 euros per hectàrea a aquells que no disposin de la certificació i vulguin assolir el període de conversió per poder fer visible el seu producte.

A hores d'ara, el ministeri desconeix quin serà l’abast que tindrà el nou segell ecològic, tot i que la titular de Medi Ambient ha assegurat que “ja hi ha alguns productors interessats”.