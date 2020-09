La revista 'Science' acusa Trump de mentir la ciutadania sobre la mortalitat del virus

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

La revista Science, una de les revistes científiques més importants del món, acusa el president Donald Trump, de mentir “deliberadament” sobre la gravetat de la Covid-19 els ciutadans, fet que ha costat la vida a molts d’ells.

La revista assegura que el mandatari el mes de febrer havia menytingut el perill que suposava el coronavirus per no crear pànic a la gent, tot i que ja era conscient de la seva gravetat. “Mentre li treia importància al virus davant el públic, Trump no es va confondre ni el van informar de manera incorrecta: va mentir repetidament sobre la ciència el poble estatunidenc” relata la revista. I com a exemple exposen que Trump sabia que el virus podia ser mortal per als joves, però que havia insistit a reobrir el futbol a les escoles i universitats. Un fet que la revista assegura que provocarà la propagació del virus i “un patiment irremeiable”.