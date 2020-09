L'Artalroc s'acomiada amb l'exposició de Joan Monegal.

Actualitzada 13/09/2020 a les 14:26

La clausura de l'exposició 'Joan Monegal. El simbolisme estètic' ha servit per acomiadar l'espai de l'Artalroc, doncs després d'aquesta l'espai es clausurarà. Cal recordar que durant quatre anys, des del Govern s'ha convertit amb un referent cultural, tant per a les persones que visiten el Principat com per als propis residents. Però, en dues setmanes el comú d'Escaldes-Engordany en recupera la titularitat, perdent la sala l'esperit del que ha estat durant els darrers anys.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha lamentat que el comú no tingui projecte per la sala que ha reclamat i ha denunciat que "Hem demanat al comú quina és la seva nova proposta per a l'espai però no hem rebut cap resposta i hem intentat que hi hagués un diàleg abans de donar per finalitzada la col·laboració". A més a més, Riva ha parlat de "malestar" i del poc temps que s'ha donat desde l'administració comunal per tal de fer un retorn ordenat de la Sala. Cal recordar que l'executiu ja va anunciar que durant el 2021 té previst tenir apunt una nova sala d'exposicions.