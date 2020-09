Es registren cues de fins a vuit quilòmetres per passar la frontera del Riu Runer

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:30

El departament de Mobilitat va informar que durant el matí d’ahir hi va haver cues de fins a vuit quilòmetres per accedir a Andorra per la frontera del Riu Runer. Concretament, va ser als vols de les dues del migdia on aquestes van ser més persistents i la caravana de vehicles arribava fins a les Valls de Valira, tal com va informar l’Equip Viari de la Generalitat de Catalunya.



Cal destacar que les primeres retencions es van formar ben aviat, i a partir de les 11 del matí es van començar a formar les primeres per accedir al Principat, que van arribar al punt àlgid amb els vuit quilòmetres a les dues. A partir d’aquí el trànsit d’entrada es va començar a normalitzar i va ser fluid cap a les quatre. Per contra, tot i no registrar grans retencions, sí que es va produir petites congestions de trànsit dens per sortir del Principat entre les 5 i les 6 de la tarda, però sense causar les cues que es van produir d’entrada durant el matí.