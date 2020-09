El Govern té com a prioritat tenir operativa la finestreta única

L’executiu ho emmarca entre les millores proposades dins el pla de simplificació de tràmits que es vol implantar en l’administració

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:12

Eduard Piera Andorra la Vella

Una de les prioritats que s’ha marcat Govern en el que queda de legislatura és la creació de la finestreta única. El que a la pràctica vol dir que un ciutadà podrà realitzar els tràmits només anant a una administració i serà aquesta, en cas que sigui necessari, la que es posarà en contacte amb les altres per tal d’aconseguir la documentació complementària per tal de realitzar el tràmit en qüestió. Així ho va indicar el secretari d’estat de Telecomunicacions i Infraestructures, César Marquina, que va dir que “és un dels projectes que són importants, perquè una de les bases de la digitalitzacó de l’administració és facilitar els tràmits als nostres ciutadans, i la finestreta única va encaminada en aquesta direcció”. D’aquesta manera l’executiu vol reforçar el seu compromís amb la simplificació administrativa i facilitar els diferents tràmits, un precepte que sempre havia manifestat la ministra de la Funció Pública, Judith Pallarès.



Sobre la seva implementació, Marquina no va voler establir cap data en concret i va comentar que “No tenim data d’implantació, tenim data per disposar del Roadmap, el full de ruta que ens indicarà quins recursos tant humans com econòmics necessitarem per tal de desenvolupar-la tal com l’hem previst” i va afegir que “aquest pla el tindrem definit durant el primer trimestre de l’any vinent”. Així doncs, caldrà esperar fins al març de l’any vinent per tal que l’executiu defineixi plenament el model de finestreta única que implementarà i veure quins convenis seran necessaris entre les diferents administracions i les parapúbliques que participin directament de la finestreta única.



Privacitat

Amb relació al seu funcionament, el secretari d’estat va ser molt clar i va afirmar que “en tot moment aquesta eina ha de tenir tota la privacitat i seguretat necessària i, a la vegada, cal que sigui completament transparent perquè cada ciutadà pugui saber en tot moment quina administració ha consultat informació seva i amb quina finalitat”. A més a més, va recordar que “serà imprescindible que sempre existeixi l’autorització de la persona a qui s’ha de consultar informació per tal que aquesta pugui fer-se”. Dit d’altra manera, les úniques informacions que podran ser consultades en la finestreta única seran les que l’usuari indiqui i únicament en relació amb el tràmit en qüestió que hagi iniciat.



Opcions tecnològiques

Hi ha diverses opcions tècniques per tal de poder desenvolupar la finestreta única, però una de les tecnologies aplicables, segons Marquina podria ser “el blockchain , que seria una molt bona opció per tal d’establir aquests intercanvis d’informació entre les diferents administracions o les parapúbliques que formin part de la finestreta única”. També va comentar que “caldrà que les diferents administracions tinguin protocols sobre com s’han de fer aquests canvis d’informació i establir de manera clara, nítida i transparent, els preceptes en què es pot demanar; i sempre amb el consentiment explícit de la persona que realtiza el tràmit”.



Finalment, el secretari d’estat de Telecomunicacions i Infraestructures va dir que “es desenvoluparà un sistema per tal que tothom tingui accés a qui ha consultat les seves dades”. En aquest sentit no va indicar si es realitzaria mitjançant un portal web o a través d’alguna aplicació, però sí que aquest sistema de revisió de la consulta i traspàs de dades de l’administrat seria completament transparent “i sempre amb el preceptiu consentiment”.



D’aquesta manera, Marquina va mostrar el ferm compromís del Govern amb la privacitat de les dades dels usuaris, ja que “la simplificació administrativa ha d’anar acompanyada de la privacitat del contingut, i que aquest només pugui emprar-se per al supòsit que s’ha indicat”.