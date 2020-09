El comú de Canillo comprarà el terreny del Prat de Grau per 100.000 euros per a la construcció del pont tibetà a la vall del Riu.

La zona és indispensable per la sortida i per garantir la seguretat

Actualitzada 13/09/2020 a les 12:53

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El comú de Canillo aprovarà aquesta tarda en sessió de consell sabut l'adquisició per compra del terreny del Prat del Grau per a la construcció dels ponts tibetans a la vall del Riu. El preu del terreny, amb una superfície de gairebé 5.000 m², té un preu de compra de 100.000 euros.



La corporació haurà d'assolir aquest cost, després que el propietari privat del terreny no volgués que es construïssin passarel·les que sobrevolessin a la seva propietat, ni que alguns elements de subjecció anessin al terreny.



L'oposició, segons ha pogut saber el Diari, votarà en contra d'aquesta proposta, ja que asseguren que el projecte "no està del tot lligat". En aquest sentit, indiquen que el seu vot no és en desacord amb el projecte, sinó que la majoria ha decidit continuar endavant amb els ponts "sense tenir previsió del cost de la construcció ni tampoc del manteniment. A més, al·leguen que en aquests moments es desconeix si la infraestructura suposarà un retorn econòmic per la parròquia, ni si es pagarà per accedir-hi.