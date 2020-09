Continuen a l'UCI els joves que van patir un accident a Menorca

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:30

Redacció Andorra la Vella

Els dos joves andorrans que van patir un accident amb motocicleta a Menora continuen ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital General Mateu Orfila de Maó. Segons ha pogut saber el Diari, els dos joves es troben estables dins la gravetat amb diversos politraumatimes greus i la noia, de 22 anys, té una evolució més favorable respecte al noi, de 24 anys.



Fonts de l’hospital van explicar que tenint en compte les lesions que van patir els dos andorrans en l’accident, tant musculars com òssees, ara mateix hi ha previsió que puguin ser traslladats a planta de manera imminent. De fet, cal recordar que els dos afectats van haver de ser intervinguts quirúgicament al centre hospitalari només arribar amb l’ambulància. També des del centre van explicar que a hores d’ara no hi ha hagut cap requeriment perquè siguin traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.



L’accident va tenir lloc dijous a la tarda després que els dos joves, ocupants d’una motocicleta, xoquessin contra un turisme a l’avinguda Calespiques de la Cala Blanes, a Ciutadella.



Els mitjans de comunicació de l’illa van informar que fins al lloc del sinistre es van haver de traslladar dues ambulàncies medicalitzades per atendre els ferits, la policia local de Ciutadella que es va fer càrrec de les diligències i també el cos de bombers, que va ser el responsable de netejar la via, com també de la retirada dels dos vehicles.



Amb tot plegat, després de l’assistència sanitària als afectats, el conductor del turisme no va haver de ser traslladat a l’hospital.



En aquests moments l’investigació continua oberta per la polica, ja que es desconeixen les causes que van provocar la col·lisió entre els dos vehicles.