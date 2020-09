Els alumnes podran anar demà a classe

Actualitzada 13/09/2020 a les 21:05

Redacció Andorra la Vella

El Lycée Comte de Foix ha confinat una part del personal no docent, concretament els del torn del migdia que treballen al pati, al menjador i als passadissos. El motiu és que un d'aquests treballadors va estar en contacte amb una persona que ha donat positiu.



No obstant això, aquesta situació no tindrà cap afectació amb la tornada a les aules prevista per demà ja que els mestres seran qui assumiran part de les funcions que feia el personal no docent. A partir d'aquí, s'espera que cap a final de setmana es pugui tornar a la normalitat.

