Canillo suspen la construcció de bordes en terrenys no urbanitzats

La mesura ve presa davant l'increment de sol·licitus de llicències, especialment a la Vall d'Incles

Actualitzada 13/09/2020 a les 20:47

Martí Pons Canillo

El comú de Canillo ha aprovat una suspensió temporal de les llicències per a la construcció de bordes en terrenys que encara no es troben urbanitzats. La problemàtica es troba principalment a la Vall d’Incles, tot i que la decisió afecta al conjunt de la parròquia.



El cònsol major, Francesc Camp, ha explicat que s’emmarca dins la revisió del POUP que es va iniciar en l’anterior mandat i que s’ha constatat en el darrer any un increment de les sol·licituds per aquestes llicències. “Ens preocupa especialment perquè són obres provisionals i que es fan en un marc d’actuació en zones que encara no estan urbanitzades” ha dit Camp, afegint que “això no és una prohibició sinó que es tracta d’una suspensió temporal”. A més, ha indicat que, en ser provisionals, “són obres que es poden acabar quedat durant molt temps”.



La suspensió es mantindrà vigent fins que no hi hagi definit el nou pla d’urbanisme, un fet que els permetrà “reflexionar i definir com es pot regular” sobre l'afer.

