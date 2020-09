Augmenten les famílies que demanen ajuda a la Creu Roja després de l'estiu

L’organització ha rebut vuit noves sol·licituds de prestacions en la darrera setmana

Martí Pons Andorra la Vella

Les ajudes i prestacions a persones que es troben en situació precària a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 continuen augmentant. En la darrera setmana Creu Roja està atenent a vuit noves famílies que han vist alterats els seus ingressos per diverses casuístiques. En total, doncs, ja en són una cinquantena que l’organització atén directament a part, de les que ajuda indirectament a través de Càritas, que en són unes cinquanta més.



El director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, va explicar al Diari que es mantenen en constant comunicació amb el ministeri d’Afers Socials i Càritas per a treballar conjuntament i abastir les necessitats dels afectats. Fernández, però, va assegurar que la situació no s’atura i que “cada setmana hi ha noves incorporacions. Tenim famílies amb dos membres però algunes arriben a ser-ne fins a vuit” va indicar el director, afegint que “en alguns casos ens trobem que hi ha persones que no són subjectes a rebre més subvencions i existeix la necessitat d’arribar a final de mes”.



Per la seva banda, el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va acceptar que hi ha prestacions que no són acumulatives, però que “els treballadors socials fan l’estudi de cada cas per saber si en alguns casos es pot tirar d’estalvis o a quines prestacions es poden acollir”. També Filloy, va recordar que s’han pres algunes mesures per pal·liar amb els efectes de la pandèmia però que, en cas que la necessitat anés a més, “es podrien arribar revisar alguns criteris per atorgar ajudes, com a prestació per desocupació”.



El ministre va incidir en les dades del servei d’ocupació, que han baixat per sota del miler, i que “si la reactivació econòmica continua com estem veient en les últimes setmanes la problemàtica no hauria d’anar a més”.



“El més important és que tenim detectades les famílies i les necessitats a diferència d’altres països” van exposar des de Càritas Sant Julià. Unes paraules en què també se suma el ministre. “La xarxa que tenim de suport a les famílies serveix per compartir la informació entre organismes i que ens permet treballar en consonància i des del moment en què hi ha una necessitat”. També el director de la Creu Roja va destacar les bones sinergies amb el ministeri i Càritas.



Ajudes pel nou curs

Amb l’inici del curs escolar, des de Creu Roja han iniciat una nova línia de subministrament de material escolar. “Tenim la d’alimentació, la d’higiene i ara l’escolar” va informar Fernández. “És necessari que qualsevol infant que ho necessiti pugui tenir una tornada a l’escola amb les correctes condicions. També des de Càritas Sant Julià van explicar que aquest servei ja fa uns anys que està en funcionament. “Estem en constant comunicació amb els centres educatius i les administracions per abastir de llibres o el que faci falta a l’alumne”. També des d’Afers Socials, Filloy va recordar que el Govern cada any dona l’opció de demanar beques per aquells estudiants que necessitin alguna prestació. Enguany, tenint en compte que tot just demà començaran els alumnes de segona ensenyança, l’executiu desconeix si el nombre de peticions serà major respecte els altres cursos.