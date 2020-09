Aïllada una classe de maternal de l'Escola Francesa d'Escaldes

S'ha detectat un positiu d'un dels alumnes

Actualitzada 13/09/2020 a les 17:42

Redacció Andorra la Vella

El govern ha decretat aïllament d'una trentena d'alumnes d'una aula de maternal de l'Escola Francesa d'Escaldes-Engordany, després de detectar un positiu. Aixi ho ha notificat l'executiu després d'obtenir els resultats d'un dels cribratges duts a terme per part del ministeri de Salut. L'executiu ha comunicat que al nen que ha donat positiu se li van fer les proves després que es notifiqués que havia estat en contacte amb un cas positiu.



D’aquesta manera, als infants se’ls farà una primera prova diagnòstica durant les pròximes hores i se’ls hi repetirà durant els propers dies abans de poder tornar a classe. Per la seva banda, els professors que van estar en contacte amb aquesta classe, romandran amb vigilància per part de les autoritats sanitàries per si en els pròxims dies apareixen símptomes compatibles amb la COVID-19.