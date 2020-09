Ros confia que els nous cursos d'FP comencin l'any vinent

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:34

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, va anunciar ahir durant la visita a l’escola María Moliner d’Escaldes que les noves modalitats de formació professional del sistema espanyol començaran l’any vinent a causa de la pandèmia del coronavirus. “Confio que l’any que ve entraran en vigor. La Covid-19 ens ha impossibilitat que s’iniciessin aquest any perquè amb les mesures de seguretat sanitària no tenim la capacitat per absorbir nous espais per realitzar les formacions”, va manifestar l’ambaixador.



En aquest sentit, Ros va exposar que “el govern espanyol ha aprovat el projecte, i la intenció és iniciar les modalitats de Turisme i Farmàcia, tenint en compte les necessitats d’Andorra”. I va afegir que durant l’última reunió que van mantenir amb el ministeri d’Educació espanyol i l’andorrà a Madrid “ens van ratificar l’interès per la formació”.