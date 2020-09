Reducció del confinament per als asimptomàtics

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:11

UNIFICACIÓ DELS TRES 'STOP LABS'

Un altre dels anuncis que va fer el ministre de Salut és que els stop labs que hi ha actualment, a Prat de la Creu, al CAP de la Sardana i a la caserna de bombers de Santa Coloma, les properes setmanes s’unificaran en un de sol, que quedarà ubicat a l’aparcament de Prat de la Creu. Benazet va destacar que “el nombre de taules de cribratge podrà variar en funció de la demanda i adaptar-se a les necessitats de cada moment”, i va voler felicitar la Creu Roja per la tasca que està fent, ja que mitjançant els seu personal i voluntaris serà qui assumiran la gestió d’aquest únic punt.

Els dies d’aïllament per a les persones asimptomàtiques es podrien reduir els propers dies. Així ho va indicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització de dades de salut d’ahir. En aquest sentit, el ministre va afirmar que “hi ha diversos estudis d’epidemiòlegs internacionals que apunten al fet que a partir del cinquè dia la possibilitat que una persona infectada pugui contagiar pràcticament desapareix”, i va afegir que “per això estem estudiant que, per a aquelles persones que siguin asimptomàtiques, els dies de confinament previstos puguin passar dels 14 que hi ha ara a 8 o 10”.Martínez Benazet va indicar que “aquesta mesura és per a aquelles persones que són asimptomàtiques, perquè per a les que sí que presentin símptomes es mantindran els 14 dies de confinament un cop aquests hagin desaparegut”. A més a més, cal recordar que ja hi ha altres països que estan aplicant mesures similars. Si dijous era el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries espanyol, Fernando Simón, qui obria la porta a baixar dels 14 als 10 dies el confinament, ahir era el primer ministre francès, Jean Castex, qui va anunciar que França rebaixava el confinament tant per a les persones que havien donat positiu com per als seus contactes, passant de 14 a només una setmana.A banda de l’anunci de la reducció del confinament per als asimptomàtics, Martínez Benazet va fer l’actualització de les dades sanitàries. En aquest sentit, el titular de la cartera de Salut va dir que s’havien registrat un total de 43 nous positius en les darreres 48 hores. A l’altre costat de la balança també es va notificar que s’havien donat cinc altes, així que el total de casos actius en la darrera actualització que va fer el ministre se situava en 348. Pel que fa al nombre total de casos que hi ha hagut a Andorra des de l’inici de la pandèmia, amb els contagis d’ahir se situen en 1.344; mentre que si només es té en compte la segona onada de contagis, el nombre d’infeccions se situa en 489. Per al titular de Salut aquestes dades “no són gens preocupants, perquè estem fent molts diagnòstics i molt rastreig. Tenim l’índex de contagi aproximadament de l’1”, i va destacar que “les dades són molt bones i hem de tenir en compte que la pressió sobre el sistema sanitari és gairebé nul·la”.Pel que fa a les hospitalitzacions, el ministre va confirmar que s’havien produït dos nous ingressos hospitalaris, així que el total de persones que estan internades a la planta Covid-19 de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell s’eleva a quatre. No obstant això, Martínez Benazet va indicar que “és un ingrés més amb caràcter preventiu que no perquè hagin tingut un empitjorament”, i va indicar que es tractava de dues dones, de 61 i 56 anys.El ministre de Salut també va repassar les dades relatives al cribratge que s’està fent als alumnes de segona ensenyança. Així doncs, Martínez Benazet va confirmar que s’havien produït un total de cinc positius entre els 2.736 resultats que ja havien obtingut. En relació amb el nombre total de proves que s’havien portat a terme, va indicar que “hem tingut una participació del 97,4% de les persones que estaven cridades a passar els tests. Concretament, de 3.083 persones s’han sotmès a les proves TMA un total de 3.002”. No obstant això, el ministre va indicar que aquesta dada encara podia augmentar durant el cap de setmana.Finalment, el ministre va parlar de la situació d’Andorra en relació amb les vacunes i va afirmar que “hem de pensar que quan es disposi de vacunes Andorra també en tindrà”. Tenim acords amb la UE, amb França i Espanya, per tal que quan aquests països en tinguin una se’ns pugui proveir de manera conjunta per tal d’afrontar les necessitats que tingui la nostra població”.